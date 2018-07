La Supercoupe d’Espagne aura bien lieu à Tanger

Mohammed Brini, 8ème membre désigné par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), au sein du Conseil national de la presse, a annoncé sa démission à cause du climat “lourd, dégradé et pourri”.

