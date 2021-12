Supercoupe d’Afrique : la réaction de Badr Benoun après la victoire d’Al Ahly (VIDEO)

Le Raja de Casablanca s’est incliné aux penaltys, mercredi, face à Al Ahly SC en finale de la Supercoupe d’Afrique (1-1, 6-5).

Ce fût un match difficile pour le défenseur d’Al Ahly Badr Benoun, qui devait affronter pour la première fois son ancienne équipe. D’ailleurs, des images montrent les joueurs d’Al Ahly courir joyeusement vers le gardien Mohamed El Shenawy suite au penalty raté d’Abdelilah Madkour qui signifiait la victoire du club égyptien, sauf Benoun qui était resté debout au centre du terrain. La scène a été largement saluée par les supporters rajaouis.

À ce propos, l’ancien défenseur du Raja, dans une déclaration à la presse, est revenu après le sacre sur cette rencontre. « Nous nous attendions à un match difficile contre une grande équipe », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Le Raja est mon équipe mère, et je n’aurais jamais imaginé avoir à jouer contre ce club un jour. J’adore le Raja. Et c’est grâce à cette équipe que je joue actuellement avec Al Ahly. Je m’excuse auprès des supporters rajaouis. Ils n’ont pas à être tristes, ils ont perdu face à une grande équipe également ».

Et de conclure : « c’est la troisième Supercoupe d’Afrique de ma carrière, et c’est un grand honneur pour moi ».

M.F.