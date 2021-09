Super Ligue: l’UEFA prend une décision

L’UEFA a décidé d’annuler toutes les procédures disciplinaires contre les 12 clubs mutins de la Super Ligue, a annoncé lundi l’instance dans un communiqué.

Les sanctions disciplinaires « en relation avec le projet de la dénommée +Super Ligue+ sont déclarées nulles et non avenues, sans aucun préjudice, comme si les procédures n’avaient jamais été engagées », fait savoir l’UEFA.

Cette décision concerne à la fois les neufs clubs qui avaient officiellement quitté le projet de Super Ligue (Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan), ainsi que les trois derniers mutins qui étaient toujours attachés au projet (Real Madrid, Juventus et FC Barcelone) et que l’UEFA menaçait d’exclure des compétitions européennes.

L’UEFA avait annoncé, le 7 mai, des sanctions, principalement financières, à l’encontre de ces neuf clubs, qui s’étaient retirés, avec lesquels elle avait déclaré avoir trouvé un accord, à la suite de leurs excuses. Ces 12 clubs avaient annoncé la création, en avril, d’une Super Ligue, une compétition lucrative et privée, basée sur le principe d’un championnat fermé, fondée par douze clubs dissidents et vouée à supplanter la Ligue des champions.

S.L. (avec MAP)