Super League: ce qu’en pense Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic a donné son avis sur la Super League européenne. L’entraîneur de l’Équipe nationale a déclaré que toutes les personnes sérieuses rejettent l’idée de cette compétition.

« J’ai lu et suivi ce débat sur la Super League européenne. Tous les entraîneurs et même les anciens joueurs ont refusé l’idée », a-t-il annoncé au journal croate « Sata24 ». Et d’ajouter: « Nous devons tous, avec l’aide des supporters, faire face à l’influence de l’argent sur le foot. Personne ne doit le permettre ».

Pour rappel, dix clubs ont annoncé dans des communiqués séparés leur retrait du projet de Super League. Il ne reste donc plus que le Real Madrid et le FC Barcelone.

A.Y