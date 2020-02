Sundowns-Wydad: heure, chaîne, compo… ce qu’il faut savoir (Ligue des champions)

Auréolé de sa belle victoire 3-1 à Casablanca face à l’USM Alger lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions de la CAF (2019-2020) Groupe C, le Wydad Athletic Club de Casablanca (WAC) affronte ce samedi à Pretoria le Mamelodi Sundowns avec l’ambition d’empocher les trois points pour occuper la tête du groupe.

«Nous venons à Pretoria avec l’objectif de remporter le match contre Mamelodi», a indiqué à la MAP l’entraineur français du WAC, Sébastien Desabre.

Les Rouges préparent dans la sérénité leur match dans les installations luxueuses de l’université de Pretoria. A l’exception d’Ismail Haddad resté à Casablanca pour recevoir des soins, aucune blessure n’est à déplorer dans les rangs des Casablancais, dont le moral est au beau fixe dans l’attente de ce nouveau clash contre un adversaire qu’ils connaissent très bien.

Les deux clubs se sont rencontrés à neuf reprises dans le cadre de la Ligue des Champions depuis 2017, avec quatre victoires pour le WAC, deux pour le Mamelodi Sundowns et trois nuls.

«Le match à l’allure d’un challenge certes, mais nous allons essayer de tout mettre en place pour gagner et prendre la tête du groupe», indique Desabre, très confiant dans la capacité de ses protégés à sortir un grand match.

Déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, deuxième plus prestigieuse compétition continentale après la Coupe d’Afrique des Nations, les joueurs du WAC affichent une détermination claire de confirmer leur retour en force sur la scène nationale et continentale. Leur coach se dit, toutefois, prudent, plaidant en faveur d’un jeu efficace mais sans trop s’aventurer physiquement, le but étant de garder la forme des joueurs dans la perspective des quarts de finale.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 14 heures. Le match sera retransmis sur beIN Sports HD 1.

Composition probable: Mohamed Réda Tagnaouti, Ayoub El Amloud, Mohamed Asrir, Cheikh Comara, Badr Gaddarine, Yahya Jabrane, Brahim Nakkach, Walid El Karti, Badie Aouk, Fabrice Kazadi, Zouhair Moutaraji

S.L. (avec MAP)