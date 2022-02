Suivez en direct la conférence de Halilhodzic (LIVE)

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic tient ce jeudi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, une conférence de presse qui sera consacrée à la participation de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun-2021).

Cette conférence sera diffusée en streaming live sur le site web officiel, la chaîne YouTube et les pages de la Fédération royale marocaine de football sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Twitter », à partir de 11h00. Les Lions de l’Atlas ont été éliminés, dimanche dernier, en quart de finale de la CAN par l’Egypte (1-2).

S.L.