Suarez veut rester au Barça

L’attaquant uruguayen Luis Suarez a annoncé qu’il compte continuer l’aventure avec le FC Barcelone, quitte à devenir remplaçant. « La concurrence est toujours bonne. Si l’entraîneur pense que je dois rester sur le banc, ça me va. Je vais aider peu importe le rôle que j’aurai. Je pense que je peux encore beaucoup donner au club. », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à El Pais.

Suarez est l’un des joueurs considérés comme » au bout du rouleau » dans l’équipe catalane. Il reste toutefois confiant malgré ses statistiques en déclin, rappelant qu’il a toujours tout fait pour le club. « Nous sommes tous responsables. Il est injuste de désigner un seul coupable » a-t-il indiqué.

Avec la nomination du nouvel entraîneur Ronald Koeman, on s’attend à un grand ménage au sein de Barcelone. Suarez a déclaré que jusqu’à présent, aucun membre du club ne lui avait demandé de trouver une nouvelle équipe. Et d’indiquer: « On parle de certains noms donnés par le président, qui pourraient prendre la porte, mais personne n’est venu me dire qu’on ne compte plus sur moi. »

« Si le club veut mon départ ça serait bien que la personne responsable m’en parle directement. C’est mieux que de l’apprendre par la presse. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester. Mais s’ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n’ai aucun problème à en parler avec ceux qui décident”, a-t-il conclu.

M.F.