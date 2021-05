Suarez tire à boulets rouges sur Koeman et Bartomeu

L’attaquant de l’Atlético Madrid, Luis Suarez, a réglé ses comptes avec les responsables de son départ du FC Barcelone l’été dernier. Le champion d’Espagne n’a pas manqué de tacler l’ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu, ainsi que l’actuel entraîneur Ronald Koeman.

Lors d’une interview avec la radio espagnole Cadena Cope, El Pistolero s’en est pris à Ronald Koeman, déclarant qu’il « n’avait pas tellement de personnalité ». « Il n’avait pas besoin de me dire qu’il ne m’aimait pas.. Les ordres venaient d’en haut », a-t-il souligné.

Concernant l’ancien président du Barça, l’Uruguayen a confié : « Il a tout dit dans la presse au lieu de m’appeler personnellement et de me dire qu’il ne voulait plus de moi. Pourquoi ne pas me le dire directement ? On le sent quand on n’est pas utile au club ».

Suarez n’a pas manqué de donner son avis sur le feuilleton Messi : « En tant qu’ami, partenaire et fan, j’aimerais qu’il reste au Barça. C’est ce que je recommanderais… Il sera toujours reconnaissant envers le club ».

M.F.