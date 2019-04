Stade Mohammed V: les Wydadis haussent le ton

Toujours en travaux, le stade Mohammed V de Casablanca tarde à rouvrir ses portes. Le fief historique du Raja et du Wydad ne sera pas ouvert avant fin juin, selon nos dernières informations. Les deux géants bidaouis sont ainsi obligés de louer d’autres terrains pour accueillir leurs adversaires.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les fans du Wydad de Casablanca ont fait savoir que le club éprouvera beaucoup de difficultés. Ceci puisqu’il est toujours de la partie en Ligue des Champions africaine. Le club reçoit en effet le Horoya Conakry, le 13 avril prochain, pour le compte des quarts de finale.

Les supporters des Rouges pensaient que le stade allait rouvrir ses portes fin mars. Obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour soutenir leur club, ces derniers ont tenu à exprimer leur colère face à cette situation et ont menacé de protester dans la rue.

Les Winners ont haussé le ton. Le groupe des supporters du WAC a dénoncé les choix et la mauvaise gestion de Casa Aménagement, la société porteuse du projet de rénovation et de mise à niveau du stade. Ils estiment que les travaux ont pris beaucoup de retard et appellent le ministère de la Jeunesse et des Sports à intervenir.

Les supporters Wydadis mettent ainsi la pression sur les responsables et la société porteuse du projet afin d’accélérer les travaux, pour une réouverture dans les plus brefs délais.

