Stade Brestois: standing ovation pour Achraf Dari (VIDEO)

Achraf Dari a reçu une standing ovation par les supporters du Stade Brestois après son retour en France.

Le Lion de l’Atlas a regagné le SB29 mercredi, après avoir passé quelques jours au Maroc en compagnie de sa famille, suite à la fin du Mondial.

ʺBravo Achraf pour tout ce que tu as fait. On te remercie et on te supporte encore plusʺ, pouvait-on entendre à cette occasion. Rappelons qu’Achraf Dari avait marqué l’unique but de la sélection marocaine lors de son dernier match contre la Croatie (2-1).

A.O.