Special Olympics: importante participation marocaine à Abu Dhabi

Le coup d’envoi de la 15 ème édition des Jeux Mondiaux d’Eté de Special Olympics a été donné jeudi avec une belle cérémonie d’ouverture qui a eu lieu au Zayed Sports City à Abu Dhabi.

La cérémonie a été présidée par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Émirats Arabes Unis, en présence de plusieurs chefs d’états, personnalités étrangères et émiraties.

Présidée par Chrifa Lalla Soumaya El Ouazzani, la délégation marocaine de Special Olympics Morocco, prenant part à cette manifestation sportive, se compose de 62 membres, dont 41 athlètes (filles et garçons), engagés dans les différentes disciplines au programme des jeux mondiaux.

Nos athlètes représenteront le Royaume et prendront part aux compétitions de 11 disciplines sportives, à savoir : l’athlétisme, la natation, le badminton, les bocce, le cyclisme, l’équitation, le golf, l’haltérophilie, le tennis de Table, le tennis et le triathlon.

Diffusée par ESPN International et Abu Dhabi Media, et en exclusivité par la chaine Arryadia, partenaire média de Special Olympics Morocco, la cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs performances artistiques, avec notamment la projection d’un film retraçant la naissance de Special Olympics et les différentes étapes qu’il a franchies, ainsi qu’un vibrant hommage à “Eunice Kennedy Shriver", fondatrice de Special Olympics est pionnière dans la lutte mondiale pour les droits et l”acceptation des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Véhiculant un message émouvant de courage, d’unité et de solidarité, la cérémonie s’est terminée avec l’arrivée impressionnante de la « Flamme Olympique » et l’interprétation de l’hymne officiel de Special Olympics par des stars mondiales de la musique (Hussain Al Jasmi, Luis Fonsi, Avril Lavigne, Tamer Hosni et Assala).

Du 14 au 21 mars, près de mille personnes, dont 7500 athlètes représentant 192 pays, prennent part aux Jeux Mondiaux d’Abou Dhabi. Il est à noter que le Maroc a pris part à plusieurs Jeux Mondiaux – Special Olympics, notamment à Los Angeles, aux Etats-Unis, en 2015 où l’équipe marocaine a remporté 41 médailles (15 en or, 18 en argent et 8 en bronze), à Athènes (Grèce) en 2011, à Shanghai (Chine) 2007 et à Dublin (Irlande) en 2003.

Pour rappel, Special Olympics Morocco vise à aider au développement physique, psychologique et social des personnes souffrant de déficiences mentales, à travers la pratique des activités sportives. Special Olympics Morocco a été créé en 1994 par Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina. Grâce aux nombreuses activités sportives, le programme repose sur des techniques modernes, visant le développement et l’amélioration de la qualité des services offerts aux athlètes.

Il vise à aider au développement physique, psychologique et social des personnes souffrant de déficiences intellectuelles. L’objectif étant de faciliter leur intégration et inclusion sociale, sensibiliser les différentes composantes de la société aux droits des personnes déficientes mentales ; motiver et inciter les familles, les volontaires ainsi que les étudiants à participer aux différents programmes sportifs, socio-éducatifs et récréatifs ; et former les entraîneurs et les éducateurs pour assurer un encadrement adéquat des athlètes.

En plus des Jeux Nationaux organisés chaque deux ans à Ifrane, Special Olympics Morocco a établi un programme annuel comportant une Coupe du Trône de basket-ball, des compétitions de sports unifiés, des stages de formation au profit des cadres œuvrant dans le domaine, ainsi que la Coupe du Trône et la Coupe de Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina, de football en salle.

S.L. (avec MAP)