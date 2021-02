Soufiane Rahimi répond aux éloges de Samuel Eto’o (PHOTO)

La star du Raja de Casablanca, Soufiane Rahimi, a adressé un message de remerciement à la légende camerounaise Samuel Eto’o, qui s’est montré élogieux envers lui lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2021.

Sur son compte twitter, Rahimi a déclaré être honoré par les éloges du Camerounais. « Merci beaucoup. C’est un honneur pour moi de lire le témoignage d’une légende mondiale et d’un joueur qui nous a tous rendus fiers de notre continent », a-t-il écrit.

À noter que Samuel Eto’o a décerné à Soufiane Rahimi le trophée du meilleur joueur du CHAN. Le Rajaoui a été élu buteur de la compétition, avec 5 buts au compteur.

Pour rappel, le championnat d’Afrique des nations 2021 (CHAN 2021), qui s’est terminé, dimanche au Cameroun, sur un sacre des lions de l’Atlas pour la deuxième fois consécutive, suite à leur victoire en finale contre le Mali (2-0).

M.F

Thank you so much. It’s an honor for me to read this testimony from a world-class legend and the player who made us all proud of our continent. @SamuelEtoo 🎩 https://t.co/1KdmX2RjOT

— Soufiane Rahimi (@SoufianeRahimi2) February 11, 2021