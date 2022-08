Soufiane Rahimi nominé au ballon d’or (VIDEO)

L’international marocain et ex-joueur du Raja de Casablanca, évoluant au tournoi émirati, vient d’être nominé aux UAE Pro League Awards 2022, l’équivalent du ballon d’or émirati. L’annonce a été faite par les dirigeants du Championnat des Émirats arabes unis de football (ADNOC Pro League).

Soufiane Rahimi, qui joue actuellement au club d’Al-Aïn FC est nominé au Ballon d’or pour le titre de « meilleur joueur étranger » des UAE Pro League Awards, aux côtés de 9 autres compétiteurs.

La compétition se base sur 3 modes d’annonces des résultats. Le choix des vainqueurs dépend des statistiques des joueurs, du vote des fans et un prix selon les standards du championnat émirati. L’ADNOC Pro a annoncé via son compte Twitter que les votes sont actuellement ouverts au public.

A.O.

Who will win the Golden Ball for the Best Foreign Player Award? 🤔

📸 10 nominees race for claiming this valuable prize 😍

Support your favorite player and vote for him via the UAEPL's official website or mobile apps

Do not forget to share this hashtag#UAEPL_Awards_Ceremony pic.twitter.com/420LdbeCyR

— ADNOC Pro League (@AGLeague_EN) August 5, 2022