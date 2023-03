Soufiane Rahimi a accompli la Omra (PHOTO)

Profitant de sa non convocation pour les deux rencontres amicales des Lions de l’Atlas contre Le Brésil et le Pérou, les 25 et 28 mars, Soufiane Rahimi a accompli les rituels de la Omra aux Lieus Saints de l’islam.

Et via son compte officiel Instagram, l’international marocain a publié plusieurs photos le montrant accomplir « le petit pèlerinage », pendant cette période de trêve internationale, avec un commentaire où piété et poème en prose sont en symbiose.

Sachant que « traduire, c’est trahir », la traduction en français du commentaire de Rahimi ne reflète pas du tout son vrai message pieux en arabe classique. En tout cas, voici ce qu’on peut en déduire: « Le rendez-vous fut sublime, les yeux submergées de bonheur et le cœur pleinement irrigué ».

Ces photos ont suscité l’admiration des fans et followers de Rahimi, comme celle des amoureux du ballon rond. Mais pas seulement car des footballeurs ont également manifesté leur admiration, dont Aymen Barkok, ancien coéquiper de Rahimi en équipe nationale.

Par ailleurs, Rahimi est l’auteur de belles prestations au sein de l’équipe émiratie d’Al-Aïn FC avec laquelle il compte bien remporter un deuxième titre du championnat local.

A rappeler que le footballeur est absent de la Sélection nationale, entraînée par Walid Regragui, depuis le mois de septembre 2022, alors que les Lions de l’Atlas avaient joué deux matchs amicaux contre respectivement le Chili et le Paraguay. Deux matchs où Rahimi figurait dans la liste des joueurs convoqués, mais où, paradoxalement, il n’a pas eu l’occasion d’entrer sur le champ de jeu, même pour quelques minutes!

