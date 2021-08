Soufiane el-Bakkali: ses proches « très fiers » de son exploit (VIDEO)

Les membres de la famille du champion olympique, Soufiane El Bakkali, ses proches et ses amis, ont tenu à exprimer leur grande liesse et leur immense fierté après qu’il a réussi à remporter la seule médaille d’or dans l’escarcelle de l’athlétisme marocain.

Une belle médaille d’or obtenue, haut la main, ce lundi 2 août, à la finale du 3000 mètres steeple, dans le cadre des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et qui a fait également le bonheur et la fierté des Marocains, d’ici et de par le monde.

Dans une déclaration à Le Site info, le père de notre champion (ndlr, Soufiane a déjà été vice-champion du monde dans la même discipline, en 2017, à Londres) a souligné: « Cette performance est un don du Bon Dieu! Et la manière avec laquelle Soufiane a su prendre le dessus sur les athlètes kenyans et éthiopiens prouve bel et bien les qualités physiques et mentales en sa possession et qui l’ont conduit à remporter la compétition ».

Le père du champion olympique a également précisé que les efforts épuisants déployés par Soufiane lors de sa préparation, dans des circonstances climatiques des plus dures, ne sont pas restés vains et il est finalement parvenu à gagner la médaille d’or et la mériter amplement pour le Maroc.

« Nous dédions cette grande performance à Sa Majesté le roi Mohammed VI, à toute la famille royale, ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain qui a été un soutien inconditionnel de Soufiane », a conclu le père de notre champion olympique, Soufiane El Bakkali, natif de la ville de Fès le 7 janvier 1996.

Larbi Alaoui