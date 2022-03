Soufiane El Bakkali sacré aux Morocco Sports Awards (VIDEO)

Le champion olympique marocain, Soufiane El Bakkali a été sacré personnalité de l’année, mardi dernier, lors de la deuxième édition des Morocco Sports Award.

Lors de la cérémonie, organisée par Stadia, le spécialiste marocain du conseil et de la communication 360° dans le sport, en partenariat avec la Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS), El Bakkali a été sacré pour avoir mis fin à la domination kenyane sur la distance du 3.000 mètres steeple lors des JO de Tokyo 2020.

Vivement applaudi par l’assistance, le champion marocain n’a pas caché sa joie après avoir reçu ce prix, et a promis par la même occasion au public marocain de remporter encore plus de victoires à l’avenir. « Je suis heureux d’être avec vous. C’est une belle chose, surtout après le sacre des Jeux olympiques de Tokyo… Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant de m’avoir permis de me retrouver avec tant de personnalités qui ont beaucoup donné au sport marocain », a-t-il déclaré.

M.F.