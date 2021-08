Soufiane El Bakkali accueilli en héros à Fès (VIDEO)

Le champion olympique Soufiane El Bakkali a été accueilli en héros à Fès, sa ville natale, à son retour des Jeux Olympiques de Tokyo qui ont pris fin le dimanche 8 août.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, une marée humaine attendait le champion marocain à Hay El Marja, lui réservant un accueil triomphal, dans une ambiance festive.

Au micro de Le Site info, El Bakkali a fait part de son bonheur et de sa surprise suite à cet accueil. « Je suis surpris de voir une aussi grande foule m’attendre au quartier où j’ai grandi. C’est un honneur pour moi d’appartenir à Hay El Marja et à la ville de Fès qui a donné plusieurs champions. Et grâce à Dieu, j’ai réussi à porter ce flambeau et honorer tout le Maroc. J’offre cette médaille au roi Mohammed VI et au peuple marocain », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « J’avais un seul but, c’est d’obtenir l’une des trois médailles. Malgré la pression que je subissais suite aux échecs marocains dans d’autres sports, j’ai réussi à obtenir la médaille d’or, faire jouer l’hymne marocain et hisser le drapeau au cœur du stade olympique de Tokyo ».

De son côté, la mère du champion nous a déclaré : « Mon bonheur est indescriptible. Je l’ai toujours soutenu avec mes prières. J’étais tellement stressée que je n’ai pas pu voir la course, je me suis contenté de prier pour lui jusqu’à ce que tout soit terminé ».

M.F.