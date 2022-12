Soirée de folie dans les villes du Maroc après la qualif’ des Lions (VIDEOS)

Les Marocains ont explosé de joie, jeudi, après la brillante victoire de l’équipe nationale, synonyme de qualification au second tour de la Coupe du Monde Qatar 2022.

La sélection marocaine de football a décroché son billet pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 de football, réitérant l’exploit de Mexico-1986, en battant le Canada par 2 buts à 1 (mi-temps : 2-1), jeudi au stade Al-Thumama de Doha, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F.

Les Lions de l’Atlas l’ont emporté grâce aux réalisations de Hakim Ziyech (4e) et Youssef En-Nesyri (23e), au terme d’une bagarre acharnée au milieu de terrain qui les a opposés à un adversaire qui n’avait plus rien à perdre et qui jouait son va-tout.

Les Canadiens, fidèles à leur philosophie de jeu, ont essayé de presser haut et de surprendre l’équipe marocaine, mais c’était sans compter avec la technicité des joueurs marocains qui parvenaient à faire sortir le ballon et à exploiter les espaces laissés par l’adversaire dans sa propre zone, pour se procurer des opportunités sérieuses de scorer.

Avec cette victoire, les Lions de l’Atlas portent leur actif à sept points et trônent en tête de leur groupe, face à la Belgique (5 pts) qui les accompagne au prochain tour après son nul (0-0) face à la Belgique, dans l’autre match de ce groupe.