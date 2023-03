Sofyane Amrabat rêve de jouer dans un club depuis son enfance

Étincelant lors de la récente coupe du monde au Qatar, l’international marocain, Sofyane Amrabat fait saliver plusieurs grandes équipes européennes. Le milieu de terrain a exprimé sa volonté de quitter son club Fiorentina lors du prochain mercato estival. Le petit frère de Nordin ne rêve que d’un seul club. Le FC Barcelone.

Le site « Foot Mercato » a révélé que l’international marocain n’a aucune volonté de rejoindre la Premier League anglaise et qu’il aspire depuis son plus jeune âge à jouer au Barça, qui reste pour lui son club de cœur depuis son plus jeune âge.

La même source indique que la star marocaine était très excitée lorsqu’il a appris que Barcelone s’intéresse à ses services lors du dernier mercato hivernal mais l’administration de la Fiorentina a refusé de se passer de lui.

Amrabat (26 ans) est un titulaire indiscutable de son équipe Fiorentina et de l’équipe nationale du Maroc. Sa valeur marchande actuelle est de 25 millions d’euros.