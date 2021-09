Sofiane Rahimi inscrit son premier but avec Al Ain (VIDEO)

L’international marocain Sofiane Rahimi a mené son équipe Al Ain à une large victoire face à Al Ittihad Kalba (4-1) au terme de la quatrième journée du championnat émirati « Adnoc Pro League ».

L’ancien rajaoui, en grande forme, a brillé de mille feux en inscrivant le premier but de son club tout en offrant un autre pour son collègue togolais, Laba Kodjo.

Rahimi s’est rapidement imposé dans le match en inscrivant un joli but dès la deuxième minute, après avoir reçu un ballon dans la surface de réparation.

Laba Kodjo a ajouté le deuxième but d’Al Ain à la 10e minute avant d’élargir l’écart avec un troisième but à la 26e minute, profitant d’un joli tir de Sofiane Rahimi. L’Argentin Christian Guanca a signé le quatrième but d’Al Ain à la 96e minute, tandis que l’autre Togolais Benil Malaba a inscrit le seul but d’Ittihad Kalbae à la 50e minute.

Avec cette nouvelle victoire, la quatrième d’affilée, Al Ain continue à mener le classement général du championnat émirati avec un total de 12 points, tandis que l’équipe d’Al-Ittihad tombe à la dixième place avec seulement 2 points.

AB