Sofiane Boufal surprend ses fans

Le Lion de l’Atlas, Sofiane Boufal, est au cœur d’une polémique en France, quelques jours après le baisser de rideau de la Coupe du monde Qatar 2022 et l’exploit historique que la sélection marocaine y a réalisé, sous la houlette du jeune et compétent coach, Walid Regragui.

La cause de ce remue-ménage causé par Boufal est le fait qu’il ait supprimé, sur son compte Instagram, photos et autres documents attestant qu’il évolue dans les rangs du club français de Ligue 1 d’Angers. Cependant, l’entraîneur provisoire de ce dernier, Abd Bouhzama, a bel et bien affirmé, lors de la conférence de presse, tenue lundi 26 décembre, que Sofiane Boufal sera présent au sein de l’équipe, fin du mois en cours.

L’on suppose donc que le fait que Boufal ait pris la décision de supprimer de son compte Instagram tout ce qui le lie avec Angers Football Club de l’Ouste est, sans doute, un signe avant-coureur annonçant l’imminent départ de l’international marocain du club français.

L.A.