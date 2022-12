Sky News: Riyad Mahrez va soutenir les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Dans une déclaration à la chaîne Sky News Arabia, l’international algérien et ailier droit de Manchester City, Riyad Mahrez, a exprimé son voeu de soutenir et d’encourager les Lions de l’Atlas. Et ce, depuis le début des rencontres des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

De même que Riyad Mahrez a vivement salué la qualité de jeu démontrée par la sélection marocaine.

S’agissant de la qualification de Lions de l’Atlas aux quarts de finale, la vedette des Fennecs l’a considérée comme une grande fierté pour les Arabes et les Africains, souhaitant que l’équipe marocaine aille le plus loin possible dans la compétition et puisse même jouer la finale du Mondial.

Riyad Mahrez a aussi souligné qu’il espère que les Lions de l’Atlas gagneront leur rencontre contre la Seleçao das quinas, même s’il possède plusieurs amis parmi l’équipe portugaise, a-t-il tenu à préciser.

En même temps, l’International algérien n’a pas tari d’éloges sur l’ossature de l’équipe marocaine, la cohésion et la force dont les footballeurs ont fait preuve, comme il a exprimé son admiration pour la tactique adoptée, s’appuyant sur la solidité défensive et les contre-attaques.

L.A.