Sky News : les Lions de l’Atlas continuent d’écrire l’histoire

Des médias arabes ont célébré l’exploit historique réalisé, samedi, par la sélection nationale marocaine de football en devenant la première nation arabe et africaine à se qualifier en demi-finales de la Coupe du Monde.

« Sky News » écrit que les Lions de l’Atlas continuent d’écrire l’histoire après leur victoire sur le Portugal avec un but net, sécurisant leur passage au carré final de cette compétition mondiale pour la première fois de leur histoire.

Le site d’information émirati relève également que c’est la première fois qu’une équipe arabe et africaine se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde, soulignant que les protégés du coach Oualid Rgragui ont réussi à surpasser des équipes fortes comme l’Espagne, la Belgique et la Croatie.

De son côté, « Al-Arabiya.net » relève que l’attaquant En-Nesyri a écrit l’histoire après avoir inscrit un magnifique but qui a permis au Maroc de rejoindre les quatre plus grandes nations et, dans la foulée, éliminer le Portugal.

Le Maroc est devenu ainsi l’équipe arabe qui a disputé le plus de matches dans l’histoire de la Coupe du monde, fait constater le journal, notant que le gardien Yassin Bono, qui a joué son 50e match international, est devenu le premier gardien africain à garder ses filets propres en trois matches de cette compétition.

Le journal égyptien « Al-Ahram » rapporte, pour sa part, que le Maroc a réalisé un exploit historique en devenant la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire impressionnante sur le Portugal.

Dans un article intitulé « Défier les grands, le Maroc réalise le rêve des Arabes et de l’Afrique dans une édition exceptionnelle de la Coupe du monde », la publication signale que les Lions de l’Atlas doivent le mérite de cette victoire à Youssef En-Nesyri, l’attaquant du club espagnol FC Séville, qui a inscrit un but décisif à la 42e minute.

Pour sa part, « Sada El Balad » signale que grâce à une planification minutieuse, le Maroc est entré avec mérite dans l’histoire en devenant la première équipe arabe et africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Même son de cloche chez « Acharq Al-Awsat » qui relève que les Lions de l’Atlas sont sur le point d’entrer dans la liste des dix équipes les plus fortes selon le classement de la FIFA, après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le Maroc s’est hissé à la 11ème place après sa victoire sur le Portugal, poursuit le journal, rappelant que les joueurs marocains ont commencé le Mondial avec un match nul contre la Croatie, avant de remporter une victoire historique contre la Belgique avec deux buts sans réponse et de s’imposer face au Canada 2-1.

En huitièmes de finale, ajoute le média, les coéquipiers de Ziyech ont réussi à éliminer l’Espagne aux tirs au but, après un match nul.

IL