Sky News : la victoire du Maroc contre l’Espagne n’est pas un coup de chance

Par LeSiteinfo avec MAP

Les médias arabes ont mis en lumière la qualification historique de la Sélection nationale pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football (Qatar 2022) après sa victoire contre l’Espagne.

« Alshark Al Awsat » a écrit que l’équipe marocaine a continué d’écrire l’histoire lors de ce mondial en devenant la première équipe arabe à atteindre ce niveau de la compétition, après sa victoire (3-0) aux tirs aux buts contre l’Espagne, soulignant la grande performance du portier marocain Yassine Bunou, qui a renvoyé deux penalties et permis aux Lions de l’Atlas de réaliser un exploit historique.

Première arabe à se qualifier au deuxième tour de la Coupe du Monde en 1986, la Sélection nationale est devenue aujourd’hui la première équipe arabe à atteindre les quarts de finale de la compétition et la 4ème en Afrique après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).

Même son de cloche chez le journal égyptien « Akhbar Alyawm, » qui a salué le succès historique des Lions de l’Atlas, rappelant que les buts de l’équipe nationale ont été inscrits par Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech et Achraf Dari, contre une transformation ratée de Badr Banoune.

Le journal ajoute que les Espagnols ont raté leurs trois tirs aux buts, par Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets, notant que l’équipe marocaine devient la première équipe africaine à vaincre l’Espagne en Coupe du Monde depuis le Nigéria en 1998. De son côté, « Almasry Alyoum, » rappelle que le plus grand exploit d’une équipe arabe en Coupe du Monde a été l’oeuvre du Maroc et de l’Arabie Saoudite qui s’étaient qualifiés pour les 8èmes successivement en 1986 et 1994, notant que lors de cette édition la Sélection nationale a été qualifiée pour les 8èmes de finale en étant leader de son groupe, après avoir récolté 7 points.

Sous le titre « Comment Regragui a vaincu Enrique, » le portail Sky News Arabia a souligné que la victoire du Maroc sur l’Espagne ne relève pas de la coïncidence, mais est le fruit du travail de l’entraîneur Walid Regragui qui l’a emporté face au sélectionneur espagnol Luis Enrique.

Au début de la rencontre, les Marocains ont laissé le ballon aux Espagnols qui ont dominé le milieu de terrain, explique la publication, notant que Regragui a réduit les espaces entre les lignes, ce qui a empêché Luis Enrique de déployer correctement ses plans.

Mettant en avant le rôle de Sofyan Amrabat dans la réussite du plan de jeu du coach marocain, le journal, a indiqué que le Maroc ne s’est pas contenté de défendre mais a créé le danger dans le camp adverse, grâce notamment à Hakim Ziyech et Sofiane Boufal.

Pour sa part, « Alwatan » a relevé que l’équipe marocaine a réalisé plusieurs exploits avec cette qualification « historique, » notant que la Sélection nationale est devenue la première équipe arabe à atteindre les quarts de finale de la compétition et la 4ème en Afrique après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).

De son côté, Sada El Balad note que Ziyech et Achraf Hakimi ont réussi à jouer leur 7ème match en Coupe du Monde, dépassant ainsi l’ancien international marocain Mustapha Hadji, qui compte 6 apparitions en Coupe du Monde.

Après avoir joué 3 matchs au Mondial 2018 en Russie et 4 matchs lors de cette édition, Ziyech et Hakimi deviennent les joueurs marocains avec le plus d’apparition en Coupe du Monde, ajoute le journal, précisant que Ziyech a marqué un but contre le Canada et délivré une passe décisive face à la Belgique, tandis que Hakimi a offert une seule passe décisive.

Pour sa part, FilGoal écrit que le gardien marocain Yassine Bounou a gravé son nom en lettres d’or dans l’histoire du football marocain et arabe en menant le Maroc aux quarts de finale du Mondial du Qatar avec deux parades face aux Espagnols, champions du Monde en 2010.

Cette belle performance a permis au portier marocain d’être désigné homme du match, note la publication, ajoutant que Bounou, lauréat du trophée Zamora en 2021, est l’un des meilleurs gardiens d’Afrique.

« Je remercie les joueurs qui ont fourni un effort colossal durant le match, ainsi que le public marocain qui cesse de nous soutenir, » a déclaré Bounou, cité par le journal.