Accusé d’avoir fait d’un geste “déplacé” après de l’ouverture du score de Gimenez face à la Juventus, en match comptant pour les huitièmes de finale de la Champions League, Diego Simeone s’est expliqué en conférence de presse.

“J’ai exprimé ce que je ressentais parce que mettre Costa et Koke qui ne jouaient plus depuis un mois, un mois et demi, il fallait avoir des couilles…. Je l’ai fait et ça a bien marché!”, a-t-il affirmé.

Sera-t-il sanctionné par l’UEFA?