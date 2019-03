Show exceptionnel pour le 70ème anniversaire du Raja (VIDEO)

Il y a 70 ans, soit le 20 mars 1949, le Raja Casablanca a vu le jour. Aujourd’hui, le club compte des millions de supporters à travers le monde, fiers des nombreux titres raflés durant ces décennies.

Pour célébrer cet anniversaire, des centaines de supporters des Verts se sont donnés rendez-vous mardi 19 mars au complexe sportif l’Oasis et ont fêté l’événement de la plus belle des manière. Munis de centaines de fumigènes et habillés de vert, les groupes Ultras et les fans, qui se sont déplacés en masse, ont offert un spectacle pour le moins exceptionnel.

A.K.A.