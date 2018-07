Shalke 04 donne des nouvelles d’Amine Harit

Amine Harit est actuellement Allemagne où il a rejoint son club Shalke 04. Si les responsables du club lui ont conseillé de ne pas s’adresser à la presse, ils ont déclaré que son moral était assez “stable”. “Il s’est entrainé avec l’équipe et il va bien. Il a vécu un drame et nous lui apportons l’aide psychologique nécessaire”, a déclaré le coach du club. D’ailleurs, des proches du joueur sont en Allemagne afin de le soutenir.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Marrakech a décidé mercredi 11 juillet de reporter l’audience du procès du joueur Amine Harit, impliqué dans un accident mortel.

La décision a été prise afin de permettre à la compagnie d’assurance de traiter les demandes d’indemnisation des ayant droits de la victime qui se sont constitués en partie civile.

Des sources concordantes avaient pourtant laissé entendre que Harit avait trouvé un arrangement à l’amiable avec la famille du défunt. Cette dernière devait mettre fin aux poursuites judiciaires contre le joueur après avoir accepté un accord financier.

L’international marocain est poursuivi en état de liberté et a payé une caution de 10.000 dirhams. Il a récupéré son passeport et son permis de conduire. Amine Harit n’est pas obligé d’assister aux audiences de son procès et c’est son avocat qui le représente.

