Shakira « très en colère » contre son ex-conjoint Gerard Piqué (VIDEO)

La pop-star internationale Shakira n’a pas caché sa colère ce week-end contre son ex-conjoint Gérard Piqué. Ce dernier était en compagnie de sa nouvelle conquête Clara Chia Marti lors d’un concert à Barcelone. Dans une vidéo de la chaine Telecinco, on peut apercevoir que Piqué embrasse Clara Marti lors d’un concert du chanteur Dani Martin.

La star colombienne a indiqué que cela est contraire à un « pacte » qu’elle aurait signé avec le défenseur du FC Barcelone. Dans ce pacte, Shakira et Piqué se seraient mis d’accord à ne pas s’afficher publiquement la première année après leur rupture, avec leurs nouveaux compagnons. Rappelons que l’union entre le défenseur du FC Barcelone et l’icône colombienne a duré plus de 12 ans et a vu naitre deux enfants (Milan et Sasha).

A.O.

#EXCLUSIVA | El vídeo del primer beso en público de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía #Socialité591 https://t.co/sJ8jfbMfPA — Telecinco (@telecincoes) August 21, 2022