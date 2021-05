Séville: un Lion de l’Atlas poussé vers la sortie!

Munir El Haddadi est de plus en plus proche de la sortie. Le Lion de l’Atlas ne rentre pas dans les plans de Julen Lopetegui et devrait donc quitter le FC Séville.

Selon El Mundo Deportivo, El Haddadi traverse une mauvaise passe. Il n’a joué que 5 minutes durant les 7 derniers matchs du FC Séville.

Le journal ajoute qu’un certain nombre de clubs européens ont contacté l’agent du joueur, notamment le Deportivo Alaves, avec qui El Haddadi s’est illustré lors de la saison 2017/2018 saison en marquant 14 buts.

Et ce n’est pas tout. Le FC Porto veut également s’offrir les services de l’attaquant marocain. Ce dernier veut à tout prix signer dans un club où il pourrait avoir plus de temps de jeu, puisqu’il veut participer à la CAN et à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

