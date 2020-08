Séville élimine Manchester avec un grand Yassine Bounou (vidéo)

Le FC Séville s’est qualifié pour sa quatrième finale de Ligue Europa en sept ans, en éliminant dimanche Manchester United (2-1) à Cologne, à huis clos.

Les joueurs de Séville, en lice pour remporter leur sixième C3 sur les quinze dernières éditions, seront vendredi opposés à l’Inter Milan ou au Shakhtar Donetsk, qui s’affrontent lundi soir.

Le FC Séville a été sauvé à plusieurs reprises par le gardien de but marocain Yassine Bounou qui a repoussé des poings un coup-franc flottant de Marcus Rashford (39e), une frappe tendue de Bruno Fernandes, avant de bien sortir dans les pieds de Mason Greenwood (46e) et par deux fois dans ceux d’Anthony Martial (53e), dont il avait déjà repoussé une tentative en angle fermé trois minutes plus tôt.

« Le Marocain de 29 ans a vu MU tenter 20 frappes. S’il n’a rien pu faire sur le penalty très bien tiré de Bruno Fernandes (9e), l’ancien gardien de l’Atlético a été imbattable dans le jeu, écrit L’Equipe qui estime que « Bono et ses parades pour le Séville FC, ont permis d’éliminer le club anglais (2-1) ».

Les Red Devils pourraient retrouver Séville la saison prochaine en C1. Les deux clubs étant déjà qualifiés pour la phase de groupes.