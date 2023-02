Serie B : Walid Cheddira sur un nuage avec Bari

L’international marocain Walid Cheddira s’est une nouvelle fois illustré ce week-end en marquant le but victorieux de son club Bari face à Cosenza (2-1). Cheddira marque ainsi son 14e but en championnat devenant ainsi le meilleur buteur de la Serie B devant l’Italien Matteo Brunori (Palerme, 13 buts).

Lors de ce match contre Cosenza, Cheddira a raté un penalty en première période et a buté sur la transversale en second temps avant de marquer un beau but de la tête. C’est le 19e but de Cheddira toutes compétitions confondues en 20 matchs, il a aussi délivré 5 passes décisives à ses coéquipiers, confirmant ainsi sa forme étincelante.