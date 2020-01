Serie A: revivez le superbe hat-trick de Ronaldo (VIDEO)

Cristiano Ronaldo a célébré la nouvelle année de la plus belle des manières. La Juventus s’est imposée lundi face à Cagliari (4-0) grâce à un magnifique Hat-trick de CR7. Le joueur a ouvert le score à la 49ème minute, inscrivant ainsi son premier but de 2020. A la 67ème minute, Ronaldo double la mise avant d’inscrire le 3ème but de la rencontre à la 81ème minute.

Après ce hat-trick, le joueur portugais a battu un nouveau record : celui d’avoir marqué contre les 20 équipes qui composent le championnat italien. Ronaldo annonce, encore une fois, que sa faim n’est pas encore prête à s’arrêter en cette nouvelle année.

N.M.