Serie A: Buffon est de retour à la Juve (VIDÉO)

A 41 ans et après seulement une saison en France avec le Paris Saint-Germain, une légende des Bianconeri est de retour en Serie A.

Gianluigi Buffon sera de nouveau un joueur de la Juventus. Le gardien légendaire a paraphé un contrat d’un an. Buffon avait fait un adieu très émotionnel l’an dernier, lors de son départ, après 17 années de bons et loyaux services. Mais 12 mois plus tard, il est de retour.

Le portier italien n’a aucun désir de raccrocher ses gants pour l’instant. La Juve est heureuse d’acquérir une fois de plus sa vaste expérience et ses liens étroits avec le club. La presse italienne avance que le nouveau contrat de Buffon est d’une valeur de base de 1,5 million d’euros, en plus des bonus.

Buffon approche cependant de la fin de sa brillante carrière et accepte qu’il soit désormais remplaçant.

La précédente expérience de Buffon avec la Juve lui avait permis d’obtenir neuf titres de Serie A et quatre Coupes d’Italie.

