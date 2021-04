Serbie-Portugal: l’arbitre qui a refusé le but de Ronaldo sanctionné

Le mois dernier, une erreur d’arbitrage avait suscité une grande polémique. Le Portugal affrontait la Serbie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Alors que le score affiche 2-2 en temps additionnel, Ronaldo marque le but de la victoire croyant avoir offert les 3 points à son équipe. Mais le but n’a pas été validé par l’arbitre, même s’il a bel et bien dépassé la ligne.

Cette erreur d’arbitrage avait provoqué la fureur du capitaine portugais, qui s’est dirigé vers les vestiaires avant le coup de sifflet final, et a jeté son brassard de capitaine. Suite à cette erreur, l’arbitre de touche, Mario Diks, a été durement sanctionné.

En effet, pour son erreur, Diks sera privé de participation à l’Euro 2021 par décision de l’arbitre principal, Danny Makkelie. Le juge de touche a exprimé sa frustration vis-à-vis de cette décision sur la chaîne néerlandaise Omrop Fryslân. « Si près de l’Euro, c’est pour moi une très grande déception. Le 31 mars, il m’a dit qu’il voulait continuer avec un autre assistant, parce qu’il n’y avait plus de confiance entre nous. J’espérais vraiment plus de soutien, de compréhension et de reconnaissance après le bon travail accompli ces dernières années« , a-t-il déclaré.

M.F.