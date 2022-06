Sept joueurs quittent Liverpool

L’international belge Divock Origi fait partie des sept joueurs qui quitteront Liverpool à l’expiration de leur contrat à la fin du mois de juin, ont confirmé les Reds jeudi.

Le gardien de but Loris Karius, l’ailier Sheyi Ojo et le milieu de terrain Ben Woodburn quitteront également Anfield, ainsi que trois joueurs issus du centre de formation, selon un communiqué du club. L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avait déjà déclaré que l’attaquant belge partira à la fin de la saison, car « il n’a pas joué suffisamment de matches cette année pour que son contrat soit prolongé ». Le joueur de 27 ans, qui a marqué certains des buts les plus mémorables des Reds durant ces dernières années, a depuis été lié à l’AC Milan.

Recruté par Brendan Rodgers en 2014, Origi a marqué 41 buts pour les Reds en 175 matchs, son temps à Anfield étant entrecoupé de prêts à Lille et Wolfsburg.

S..L.