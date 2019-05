Selon Mido, les joueurs doivent être interdits de jeûner

Le Ramadan a commencé aux Pays-Bas lundi 6 mai. Les internationaux marocains, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, ou encore Zakaria Labyad, ont annoncé au club qu’ils allaient jeûner pendant le mois sacré, malgré les rencontres prévues.

Une décision qui ne plaît pas à l’ex-star des Pharaons, Mido. Ce dernier a écrit une série de messages sur Twitter pour dénoncer le fait que des joueurs disputent des matchs importants alors qu’ils jeûnent.

“Je sais que je vais être critiqué pour ce que je vais dire, surtout que je suis musulman. Vous ne pouvez pas permettre à des garçons de 18 et 19 ans de décider de jeûner et de courir 12 ou 13 km et faire un bon nombre de sprints sans manger ni boire pendant plus de 18 heures”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Nous n’avons pas besoin de voir quelqu’un mourir avant de faire quelque chose à ce sujet … SVP, ne laissez pas les joueurs disputer des matchs alors qu’ils jeûnent”.

Rappelons que le préparateur physique, Raymond Verheijen, avait critiqué le choix des joueurs de l’Ajax de faire le Ramadan.

“Il serait irresponsable que Ziyech et Mazraoui jeûnent durant le mois du Ramadan à ce stade de la saison. La situation de l’Ajax est extrême – tout le monde en est conscient. Les corps des joueurs seront déréglés, car ils modifieront leurs habitudes d’entraînement et d’alimentation”, avait déclaré Verheijen au quotidien britannique, Mirror.

Et de poursuivre: “Si vous faites cela maintenant, pendant les semaines de performance ultime de la saison, c’est comme si vous jetiez une clé dans une roue. Leur taux de sucre dans le sang sera de plus en plus bas, ce qui signifie de moins en moins d’énergie. Non seulement cela rend les athlètes moins performants, mais cela affaiblit les muscles”.

