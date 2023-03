Sélectionneur du Brésil: « Le Maroc fait désormais partie des grandes équipes »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur brésilien, Ramon Menzies, a qualifié, vendredi à Tanger, l’équipe nationale marocaine de “forte, harmonieuse, soudée et avec des joueurs de haut niveau”.

Lors d’une conférence de presse tenue, vendredi, au Grand Stade de Tanger qui abritera, le match affrontant, samedi la Seleção contre l’équipe marocaine, Menzies a rappelé la performance exceptionnelle des Lions de l’Atlas lors du Mondial de Qatar, rappelant que tout le monde a applaudi la performance des Marocains lors de cette compétition planétaire.

Le match sera intéressant, difficile et une bonne épreuve pour la sélection brésilienne qui a renforcé ses rangs par de nouveaux joueurs, a-t-il relevé, indiquant que le staff technique est conscient de la force de l’équipe nationale marocaine, qui regroupe de grands joueurs qui évoluent dans de grands clubs.

Les deux équipes joueront au complet, d’égal à égal et avec beaucoup de compétitivité a-t-il enchaîné, précisant que le Brésil a des joueurs expérimentés bien que le Maroc joue dans ses bases et devant ses supporters.

Il a également souligné que le rendez-vous face au Maroc “servira à tester et à suivre le rendement de plusieurs nouveaux joueurs face à un adversaire de haut calibre, qui a disputé les demi-finales de la Coupe du monde et remporté des victoires face à des équipes de taille comme l’Espagne et le Portugal”, notant que le Brésil a choisi de jouer contre le Maroc convaincu que l’adversaire ne sera pas facile et qu’il fait désormais partie des grandes équipes au niveau mondial.”

Pour sa part, le nouveau capitaine de l’équipe nationale brésilienne, Carlos Casemiro, a souligné que “personne ne doute que la sélection marocaine possède un groupe de joueurs soudés et célèbres, comme le brillant et distingué Achraf Hakimi”, soulignant que le public “profitera sans aucun doute d’un bon match entre deux équipes adeptes d’un jeu spécial.

« Affronter l’équipe nationale marocaine sera loin d’être facile, le match se déroulera dans une ambiance festive, de suspense et de rivalité, et sera l’occasion pour les joueurs émérites des deux équipes de se rencontrer », a fait savoir le joueur du Manchester United.

L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue brésilienne en match amical, samedi, au Grand Stade de Tanger. Il s’agit du premier match de l’équipe marocaine depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar.

S.L.