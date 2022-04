Scènes de désordre aux abords du stade Mohammed V avant Raja-Al Ahly (VIDEOS)

Les environs et abords du Complexe sportif Mohammed V de la capitale économique ont connu une grande fièvre et une cohue indescriptible et ce, quelques heures avant l’entame du match retour qui opposera, à partir de 22 heures, le Raja de Casablanca au club égyptien Al Ahly.

Ainsi, Le Site info a pu constater de visu les grandes bousculades aux accès menant aux portes du stade, malgré l’omniprésence d’une forte mobilisation sécuritaire des forces de l’ordre. Pourtant, toutes les portes du Complexe Mohammed V ont été assaillies par les supporters des Verts.

Et certains d’entre eux, faisant preuve d’imprudence et d’inconscience, ont même essayé, avec peu ou prou de réussite, d’escalader les murs extérieurs du stade ou de passer de l’autre côté des barrières en fer, ce qui comporte un réel danger pour eux et pour les autres supporters à proximité.

L.A.