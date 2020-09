Scandale de Radès: le TAS va enfin rendre son verdict

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé la date où il rendra son verdict final sur cette affaire, nommée à raison » le scandale de Radès », rapportent plusieurs médias .

Il s’agit, bien sûr, de la finale de la Ligue des champions africaine de 2019, ayant opposé l’Espérance sportive de Tunis (EST) au Wydad de Casablanca et qui a fini en queue de poisson, en faveur du club tunisois.

Selon les mêmes sources , le TAS a fixé la date du vendredi 18 septembre pour rendre son jugement définitif, après avoir entendu les arguties des représentants des deux clubs maghrébins, ainsi que ceux de l’arbitre du match et ceux du président de la CAF, Ahmad Ahmad.

A rappeler que les arguments en faveur du club casablancais sont très solides. De même qu’Ahmad Ahmad a déclaré qu’il avait reçu des menaces et le rapport du délégué de la rencontre va aussi en faveur du WAC.

En effet , ledit délégué porte l’entière responsabilité aux dirigeants de l’EST qui ont failli en n’ayant pas eu recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage (la VAR) quand le Wydad avait marqué le but d’égalisation, refusé par l’arbitre gambien, Bakary Gassama, pour un hors-jeu imaginaire. Suite à cette flagrante partialité et les protestations légitimes des Blanc et Rouge, la rencontre a été arrêtée.

Pour rappel, le verdict définitif du TAS , concernant » le scandale de Radès », aurait dû être rendu il y des mois, mais la pandémie de la covid-19 en a décidé autrement.

