Sanctions contre Manchester City: Guardiola va-t-il claquer la porte ?

Pep Guardiola a assuré mercredi qu’il resterait “à 100%” à Manchester City malgré l’exclusion du club des Coupes d’Europe pour deux saisons en raison de violations des règles du fair-play financier de l’UEFA.

“S’ils ne me limogent pas, je resterai ici à 100%, plus que jamais. Et d’abord parce que je veux rester. Il y a quelque chose de spécial (entre lui et le club), plus que mon simple contrat”, a déclaré Guardiola à la chaîne de télévision Sky Sports après la victoire 2-0 des Citizens face à West Ham en Premier League.

“Puisque j’ai dit que j’aimais le club, que je me plaisais ici, pourquoi partir ? Quoiqu’il arrive, je serai là la saison prochaine”, a promis l’entraîneur catalan, même si Manchester City a été exclu vendredi des Coupes d’Europe pour s’être rendu coupable de “graves violations” des règles du fair-play financier selon l’UEFA. Le manager des Sky Blues a également affiché son soutien à la décision de City de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

“Ce n’est pas fini. Le club pense que c’est injuste, alors nous allons faire appel. Quand quelqu’un croit qu’il a raison, il doit se battre”, a insisté Guardiola. City a été exclu pour deux ans de toute Coupe d’Europe et condamné à une amende de 30 M EUR pour avoir gonflé ses revenus de sponsoring lors des années 2012 à 2016 afin de respecter artificiellement les règles du FPF, selon le gendarme financier de l’UEFA.

