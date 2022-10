Sanctionné par son club, Cristiano Ronaldo s’entraîne avec les U21

Après avoir rejoint les vestiaires avant la fin de la rencontre de Manchester United face à Tottenham (2-0), le 19 octobre, CR7 s’est vu écarté par son entraîneur Erik Ten Hag du match contre Chelsea ce samedi. D’après la presse anglaise, Cristiano Ronaldo serait en train de s’entrainer avec la division des U21 du Manchester United, suite à son attitude capricieuse.

Le quintuple Ballon d’or semble pourtant regretter la tournure que sa carrière a prise avec les Red Devils. Cristiano Ronaldo aspire à ce que les choses s’arrangent avec le club qui l’a aidé à devenir l’un des plus grands joueurs du monde.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo ne sait plus à quel saint se vouer, dans la mesure où il n’est pas arrivé à trouver preneur lors du dernier mercato estival. Ne cachant pas son envie de quitter le club anglais, l’attitude de CR7 dérange ses coéquipiers et le staff technique.

Le Portugais cherche à remédier à cette situation, à en juger le message qu’il a partagé ce vendredi sur son compte Instagram. ʺJ’ai toujours fait de mon mieux pour rester professionnel et respectueux de mes collègues, adversaires et entraineurs. Cela n’a pas changé, je n’ai pas changé. Je suis toujours le même professionnel que j’ai été pendant ces 20 dernières années dans le football. Le respect a toujours été l’un des piliers de ma prise de décisions.

J’ai entamé ma carrière à un très jeune âge, et j’ai toujours cherché à m’inspirer de l’expérience de joueurs plus âgés que moi. Cela m’a aidé par la suite à devenir un exemple pour les jeunes de toutes les équipes dans lesquelles j’ai joué. Malheureusement, cela n’est pas toujours facile, et il arrive que l’on perde de vue ses idéaux.

Maintenant, j’aspire juste à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout donner. Céder à la pression n’a jamais été une option. Ici, c’est Manchester United, et unis, nous resterons. Nous serons ensemble bientôt.

A.O.