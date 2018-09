La sanction est tombée pour Ronaldo

Le Portugais peut finalement pousser un ouf de soulagement: il n’a écopé que d’un match de suspension. CR7 va donc manquer la rencontre de la 2e journée contre les Young Boys Berne le 2 octobre. La star de la Juve sera bien et bien présent à Old Trafford contre Manchester.

