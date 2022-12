Samuel Eto’o sur l’exploit des Lions de l’Atlas : « je ne suis pas surpris »

L’ex-ballon d’or africain et président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, n’a pas manqué de faire l’éloge des réalisations des Lions de l’Atlas au Mondial 2022.

Dans un entretien accordé au site sportif winwin, Samuel Eto’o a indiqué que si le Maroc est arrivé là où il est aujourd’hui, cela n’est pas dû au hasard. Pour lui, l’exploit des hommes de Walid Regragui est mérité, puisqu’il s’agit ʺd’un travail titanesque pour l’amélioration du football au sein du royaume. C’est le résultat d’une forte présence physique et mentale des joueurs et l’appui d’un staff technique jeune et dynamique, le tout porté par une approche hautement étudiée.

Samuel Eto’o a indiqué que le mindset adopté par les Lions de l’Atlas durant cette édition du Mondial est un exemple à dupliquer par les équipes du continent africain. Et de poursuivre : ʺquand j’ai dit que le Maroc est bien parti pour arriver en finale avec le Cameroun, cela n’a pas été du goût de tout le monde. L’on constate aujourd’hui que cela se rapproche de la vérité. Nous avons de grands joueurs en Afrique, qui évoluent dans des clubs prestigieux en Europe. Nous disposons des moyens pour leur tenir tête. Il nous manquait juste d’avoir confiance en nous, c’est pour cela que nous nous devons aujourd’hui soutenir pleinement le Maroc et rompre avec le mindset de perdantsʺ.

A.O.