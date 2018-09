Le Salon du Sport rend hommage à plusieurs champions

Les organisateurs ont voulu ainsi rendre hommage à ces grands noms du sport national et international qui se sont illustrés dans différentes disciplines. Pour rappel, le plus grand Salon du Sport et des Loisirs en Afrique (SISL), se tient actuellement à Casablanca du 27 au 30 septembre 2018 sous le thème : « les nouvelles technologies au service de la performance sportive ».

La 3ème édition du Salon International du Sport et des Loisirs (SISL) a été inaugurée par de grands champions marocains et étrangers parmi lesquels : Khalid Skah, Nouredinne Naybet, Bernard Lama, Seif Eddine Hounine, Assil Benaissa, Merry Krimau, Khaoula Ouhmad, Abdelatif benazzi…