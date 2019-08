Salaire, objectifs, contrat: Vahid Halilhodzic dit tout (VIDEO)

Le Franco-bosniaque Vahid Halilhodzic a été nommé nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas, a annoncé jeudi le président de la FRMF Fouzi Lekjaa, lors d’un point de presse à Rabat.

Le nouveau sélectionneur du Maroc, le Franco-bosniaque, Vahid Halilhodzic, aura pour objectifs de qualifier les Lions de l’Atlas pour la demi-finale de la prochaine CAN, prévue en 2021 au Cameroun et à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Remporter la CAN 2023 est également un objectif demandé à Halilhodzic par la FRMF.

“C’est une grande responsabilité pour moi. Les joueurs marocains font partie des meilleurs d’Afrique. Mon objectif premier sera d’aller au Mondial”, a indiqué Vahid Halilhodzic à la presse. “La CAN sera aussi très importante. Je connais ce genre de situation où il faut changer pas mal de choses dans une équipe. Ici, c’est un retour aux sources. J’ai passé des années au Maroc. J’ai gardé beaucoup d’amis ici. Je n’ai jamais oublié mon passage au Maroc et je suis revenu même après mon départ. C’est un énorme challenge. C’est un honneur”.

“Je trouve que le Maroc a fait une super Coupe du Monde. Ce sont les petits détails qui font la différence…”, a ajouté le nouveau coach des Lions de l’Atlas. “Le succès finira par arriver pour le Maroc. Le travail paye toujours. Ce ne sera pas facile. On va souffrir tous ensemble pour y arriver”.

Vahid Halilhodzic aura un salaire mensuel de 80.000 euros et les avantages qui vont avec. La FRMF lui a posé trois conditions: une résidence obligatoire à Rabat. Etre en contact avec toutes les équipes sur place. Et avoir la FRMF comme unique interlocuteur. “C’est le tiers de ce qu’il avait dans son dernier contrat à Nantes”, précise Lakjaa.

“Je ne suis pas venu pour l’argent. Si j’étais là pour l’argent je ne serais pas là. Je touche beaucoup moins que d’autres…”, a lancé coach Vahid. “Les négociations ont été difficiles…Les gens du Raja me connaissent bien. J’ai quitté Nantes sans savoir où j’allais”.

S.L.