Saïss: « Nous sommes venus à la RD Congo pour la victoire et rien d’autre » (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas sont décidés à ramener la victoire de Kinshasa, pour poinçonner leur ticket pour le Mondial-2022 de football, a indiqué ce jeudi le défenseur de la sélection marocaine, Ghanem Saïss.

« Nous sommes venus à la RD Congo pour la victoire et rien d’autre », a affirmé Saïss à la conférence de presse d’avant le match aller des barrages de qualification du Mondial-2022, qui se joue vendredi à Kinshasa.

Tout en disant qu’il respecte l’adversaire, le joueur de Wolverhampton (Angleterre) a souligné que les éléments de l’équipe nationale sont conscients de la difficulté de la rencontre, mais sont animés par l’ambition de se qualifier au Mondial et tourner la page de la dernière CAN.

Tous les joueurs sont concentrés sur leur objectif, “ne prêtent pas attention aux provocations mineures ici et là” et sont prêts à tous les niveaux, notamment psychologique et mental, a-t-il assuré.

Sur le plan tactique, Saïss a déclaré que le même schéma de jeu d’il y a deux ans sera adopté, ajoutant que la dernière CAN a été bénéfique aux joueurs marocains et aidera l’équipe à éviter les erreurs du passé.

Le match aller se jouera le 25 mars au Stade des Martyres de Kinshasa à 16h00 (GMT+1), alors que le retour est prévu le 29 mars au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h30 (GMT+1).

RA