Saïss, Aguerd, Mazraoui… ce que l’on sait sur l’état de santé des joueurs (VIDEO)

La Coupe du monde touche presque à sa fin et les joueurs se donnent à 100 % à chaque match ce qui renforce le risque des blessures. 3 noms pourraient manquer à l’appel ce mercredi. L’envoyé spécial du Site Info à Doha nous a indiqué que le staff médical de la sélection nationale est en train de déployer les grands moyens pour que Romain Saïss, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui soient de la partie.

La blessure d’Aguerd semble être la plus inquiétante. Touché aux ischio-jambiers lors du huitième de finale du Mondial 2022 remporté aux tirs au but par le Maroc devant l’Espagne, le joueur de West Ham est trés incertain pour ce match contre la France.

Les trois Lions ont fait partie du 11 initial de Walid Regragui durant la grande partie des rencontres disputées à ce jour par les Lions de l’Atlas. Notons que Walid Chedira sera forfait pour le prochain match puisqu’il a écopé d’un carton rouge dans les arrêts de jeu.

Le Maroc est actuellement l’unique équipe arabe et africaine à être encore en course. Les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet pour la demi-finale en s’imposant face au Portugal (1-0). Le but victorieux signé Youssef Ennesyri lui a valu un record auprès de la FIFA. Le joueur du FC Séville a marqué l’unique but de la rencontre de la tête après un saut de 2,78 m.

A.O.