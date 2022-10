Saïd Ghandi raconte certaines anecdotes du derby WAC-RCA (VIDEO)

Saïd Ghandi est l’un des joueurs de l’âge d’or du championnat national. L’ex-joueur du Raja de Casablanca est revenu sur une rencontre qui a marqué sa carrière de joueur dans l’histoire du football marocain.

Repéré par Mohamed Ben Lahcen Affani, alias Père Jego, lors d’un derby (1963) où il aurait marqué 10 buts, selon ses dires, Saïd Ghandi a partagé au micro du Site Info une partie de l’histoire du duel entre le Raja et le Wydad de Casablanca. ʺÀ 16 ans seulement, j’étais l’un des meilleurs joueurs du championnat national. Contrairement à ce que l’on pense, je n’ai pas marqué 7 buts durant ce match, mais 10. Cela m’a permis d’être repéré par le Père Jego (Dieu ait son âme), qui m’a recommandé grandement pour jouer dans les rangs de l’équipe nationaleʺ.

Concernant le Raja actuel, la légende du football nous a indiqué que les choses ont bien changé et qu’il y a plus ce respect que se portaient les supporters des deux équipes de Casablanca auparavant. Pour lui, que ce soit le Raja ou le Wydad qui gagne, ce sont deux équipes marocaines avant tout, et leurs fans devraient bien comprendre cela à un moment ou un autre.

Les frères ennemis vont s’affronter lors d’un nouveau derby, le 133e de leur histoire commune, ce 23 octobre au stade Mohammed V de Casablanca, à partir de 16h00.

A.O.