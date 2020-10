Sahabi: « Le Wydad a perdu le titre à cause de Zoran »

L’ancien entraîneur adjoint du Wydad, Fouad Sahabi, a pointé du doigt l’ancien entraîneur serbe du club, Zoran Manojlovic, le tenant responsable des échecs su WAC cette année.

Tout de suite après le sacre du Raja dimanche dernier, Sahabi a publié sur son compte Facebook un post virulent pour descendre l’entraîneur serbe. « Le WAC est sorti de la coupe du Trône face à l’AS FAR au dernier quart d’heure et a quitté la coupe Mohammed VI face au Raja alors qu’il avait 4 buts d’avance. En Botola pro, le WAC a perdu face au Raja et à la renaissance de Berkane, alors qu’un match nul dans ces deux matchs aurait suffi pour remporter le titre. Tout ça était l’œuvre de Zoran Manojlovic. Pourtant, certains pensent toujours que c’est professionnel », peut-on lire sur la publication.

Rappelons que le Wydad a perdu le titre de Botola Pro de justesse après une longue course contre le Raja, qui a remporté son 12e titre dimanche dernier.

M.F.