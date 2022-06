Sadio Mané: « les Sénégalais me demandent de quitter Liverpool, je suivrai leur volonté »

Pour la première fois, l’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a laissé entendre qu’il envisage un départ de Liverpool avant la saison prochaine. Le joueur des Lions a abordé le sujet ce vendredi à Dakar lors de la conférence de presse précédant le match qui va opposer ce samedi le Sénégal au Bénin.

« Je suis sur les réseaux sociaux comme tous les jeunes sénégalais de ma génération. Et je vois dans les commentaires que 60 à 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool. Je ferai tout ce que me demandent les Sénégalais pour leur faire plaisir », a déclaré Sadio Mané.

Toutefois, l’attaquant sénégalais ne donne aucune précision sur sa prochaine destination. « Au moment venu, je me prononcerai clairement et je ne vous décevrai pas », lance-t-il.

En effet, ils sont très nombreux les fans de Sadio Mané qui lui demandent de quitter Liverpool. Et pour la plupart, ils choisissent de poster des commentaires dans ce sens sur les comptes de Sadio Mané sur les réseaux sociaux. Une déclaration qui atteste que le meilleur joueur de la CAN 2021 y est sensible et leur a répondu favorablement.

L’attaquant sénégalais est arrivé en 2016 à Liverpool pour un contrat qui devrait expirer en juin 2023. Il est aujourd’hui convoité par plusieurs grands clubs européens. Parmi ces grandes écuries, il y a le Real Madrid, le Paris Saint Germain et surtout le Bayern Munich.

Le club allemand aurait d’ailleurs formulé une offre et serait en pole position pour recruter l’international sénégalais Son offre et celles des autres clubs prétendants, sont en train d’être étudiées par l’entourage de Sadio Mané selon son conseiller en communication, Bacary Cissé.

Ce dernier l’avait révélé dans un entretien accordé à la MAP au lendemain de la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des Champions Européenne. Avant cette finale contre le Real Madrid, Sadio Mané avait promis de se prononcer clairement sur son avenir à Liverpool. Ce qu’il n’a pu faire, suscitant ainsi beaucoup de spéculations dans la presse européenne spécialisée.

C’est finalement devant la presse sénégalaise que Sadio Mané a choisi de briser le silence sur son avenir. L’attaquant des lions est arrivé à Dakar mardi dernier pour les besoins du regroupement de l’Équipe Nationale du Sénégal.

Les champions d’Afrique en titre se préparent à jouer contre le Bénin le samedi 04 juin. Ils seront ensuite opposés au Rwanda le 07 juin toujours à Dakar. En effet, les lions devaient se déplacer à Kigali où devait se jouer ce match. Mais finalement, le Rwanda qui n’a pas de stade homologué, a demandé à jouer son adversaire le Sénégal, chez lui au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, une demande qui a été acceptée par la Fédération sénégalaise de football. Ces deux matchs comptent pour la première et deuxième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire.